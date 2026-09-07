Рашисты атаковали табачную фабрику в Прилуках, фото: Нацполиция

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Російські загарбники сьогодні, 7 вересня, вдень завдали удару по тютюновій фабриці міжнародної корпорації British American Tobacco у місті Прилуки на Чернігівщині.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на очевидців.

Зазначається, що внаслідок атаки загорівся дах сигаретного цеху. Усі працівники були на той момент в укритті, ніхто не постраждав. В однієї жінки була гостра реакція на стрес — їй надали допомогу.

Прес-служба поліції Чернігівщини повідомляє, що удару по підприємству у Прилуках було завдано безпілотниками.

Внаслідок атаки:

постраждала місцева жителька, яка була на зупинці неподалік;

спалахнула пожежа, яку, зокрема, негайно кинулися гасити поліцейські.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби.

Джерело: «Суспільне», поліція Чернігівщини