Знищення російської ракети, скріншот відео

https://racurs.ua/n216080-zbittya-rosiyskoyi-banderoli-novitnim-zasobom-ppo-potrapilo-na-video.html

Ракурс

Ракета-дрон «Бандероль» — одне з останні технологічних напрацювань росіян, яке вони активно використовують для терору мирних українських міст.

Відео збиття такої ракети новим українським засобом ППО сьогодні, 7 вересня, опубліковане на сторінках у соцмережах кластера оборонних технологій Brave1.

Тепер в України є нова технологічна відповідь. Один із засобів від учасника Brave1 уже знищує «Бандеролі». При цьому вартість збиття суттєво дешевша, ніж вартість самих ракета-дронів, — вказано в описі відео.

У Brave1 зазначають, що наразі вже існують декілька продуктів, здатних протидіяти «бандеролям».