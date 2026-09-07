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Ракурс
Знищення російської ракети, скріншот відео

Збиття російської «бандеролі» новим засобом ППО потрапило на відео

7 вер 2026, 22:04
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Ракета-дрон «Бандероль» — одне з останні технологічних напрацювань росіян, яке вони активно використовують для терору мирних українських міст.

Відео збиття такої ракети новим українським засобом ППО сьогодні, 7 вересня, опубліковане на сторінках у соцмережах кластера оборонних технологій Brave1.

Тепер в України є нова технологічна відповідь. Один із засобів від учасника Brave1 уже знищує «Бандеролі». При цьому вартість збиття суттєво дешевша, ніж вартість самих ракета-дронів, — вказано в описі відео.

У Brave1 зазначають, що наразі вже існують декілька продуктів, здатних протидіяти «бандеролям».

Розвиваємо й масштабуємо інноваційні рішення для захисту українських міст, — додали в Brave1.

Джерело: Ракурс


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