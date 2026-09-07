Збиття російської «бандеролі» новим засобом ППО потрапило на відео

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Знищення російської ракети, скріншот відео
Збиття російської «бандеролі» новим засобом ППО потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n216080-zbyttya-rosiyskoyi-banderoli-novym-zasobom-ppo-potrapylo-na-video.htmlРакурс
Ракета-дрон «Бандероль» — одне з останні технологічних напрацювань росіян, яке вони активно використовують для терору мирних українських міст.
Відео збиття такої ракети новим українським засобом ППО сьогодні, 7 вересня, опубліковане на сторінках у соцмережах кластера оборонних технологій Brave1.
Тепер в України є нова технологічна відповідь. Один із засобів від учасника Brave1 уже знищує «Бандеролі». При цьому вартість збиття суттєво дешевша, ніж вартість самих ракета-дронів, — вказано в описі відео.
У Brave1 зазначають, що наразі вже існують декілька продуктів, здатних протидіяти «бандеролям».
Розвиваємо й масштабуємо інноваційні рішення для захисту українських міст, — додали в Brave1.