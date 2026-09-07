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Ракурс
Рашисти атакували тютюнову фабрику у Прилуках, фото: Нацполіція

Наслідки російської атаки по тютюновій фабриці у Прилуках показала поліція (ФОТО, ВІДЕО)

7 вер 2026, 15:18
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Російські загарбники сьогодні, 7 вересня, вдень завдали удару по тютюновій фабриці міжнародної корпорації British American Tobacco у місті Прилуки на Чернігівщині.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на очевидців.

Зазначається, що внаслідок атаки загорівся дах сигаретного цеху. Усі працівники були на той момент в укритті, ніхто не постраждав. В однієї жінки була гостра реакція на стрес — їй надали допомогу.

Прес-служба поліції Чернігівщини повідомляє, що удару по підприємству у Прилуках було завдано безпілотниками.

Внаслідок атаки:

  • постраждала місцева жителька, яка була на зупинці неподалік;
  • спалахнула пожежа, яку, зокрема, негайно кинулися гасити поліцейські.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби.

Рашисти атакували тютюнову фабрику у Прилуках, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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