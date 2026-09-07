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Ракурс
Последствия российских обстрелов Славянска, фото: Вадим Лях

Рашисты обстреляли Славянск ФАБами, «Торнадо» и «Смерчами» (ФОТО)

7 сен 2026, 22:52
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Російські загарбники сьогодні, 7 вересня, завдавали ударів по місту Слов’янську на Донеччині із РСЗВ різних типів та скидали авіабомби.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Зафіксовано такі випадки:

  • о 05.00 РСЗВ «Смерч» пошкодив підприємство, магазини, приватний будинок;
  • о 12.30 ФАБ-250 влучив біля багатоповерхівки. Поранено чоловіка 1971 року народження. Пошкоджено будинок;
  • о 17.20 з РСЗВ «Торнадо-С» завдано удару по житловому багатоповерховому масиву. Пошкоджено щонайменше шість будинків та котельня.

Наслідки російських обстрілів Слов’янська, фото: Вадим Лях

Источник: Ракурс


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