Последствия российских обстрелов Славянска, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/n216081-rashisty-obstrelyali-slavyansk-fabami-tornado-i-smerchami-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 вересня, завдавали ударів по місту Слов’янську на Донеччині із РСЗВ різних типів та скидали авіабомби.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Зафіксовано такі випадки: