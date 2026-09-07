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Последствия российских обстрелов Славянска, фото: Вадим Лях
Рашисты обстреляли Славянск ФАБами, «Торнадо» и «Смерчами» (ФОТО)https://racurs.ua/n216081-rashisty-obstrelyali-slavyansk-fabami-tornado-i-smerchami-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 вересня, завдавали ударів по місту Слов’янську на Донеччині із РСЗВ різних типів та скидали авіабомби.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Зафіксовано такі випадки:
- о 05.00 РСЗВ «Смерч» пошкодив підприємство, магазини, приватний будинок;
- о 12.30 ФАБ-250 влучив біля багатоповерхівки. Поранено чоловіка 1971 року народження. Пошкоджено будинок;
- о 17.20 з РСЗВ «Торнадо-С» завдано удару по житловому багатоповерховому масиву. Пошкоджено щонайменше шість будинків та котельня.