Наслідки російських обстрілів Слов’янська, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/ua/n216081-rashysty-obstrilyaly-slov-yansk-fabamy-tornado-ta-smerchamy-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 вересня, завдавали ударів по місту Слов’янську на Донеччині із РСЗВ різних типів та скидали авіабомби.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Зафіксовано такі випадки: