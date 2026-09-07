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Ракурс
Поражение самолета российских захватчиков, скриншот видео

ГУР поразило российский самолет в Крыму (ВИДЕО)

7 сен 2026, 17:10
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Оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ в ніч на сьогодні, 7 вересня, уразили ворожий літак у тимчасово окупованому Криму.

Відповідне відео сьогодні, 7 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Департаменту активних дій (ДАД) ГУР.

Ступінь завданих літаку пошкоджень уточнюється.

В Україні сьогодні відзначають День воєнної розвідки.

Ми з вами знаємо, що свято без подарунків — не свято. Тож ДАД подбав, а окупант — отримав доставку, — зазначили у ДАД ГУР.

Источник: Ракурс


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