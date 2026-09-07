Поражение самолета российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216072-gur-porazilo-rossiyskiy-samolet-v-krymu-video.html

Ракурс

Оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ в ніч на сьогодні, 7 вересня, уразили ворожий літак у тимчасово окупованому Криму.

Відповідне відео сьогодні, 7 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Департаменту активних дій (ДАД) ГУР.

Ступінь завданих літаку пошкоджень уточнюється.

В Україні сьогодні відзначають День воєнної розвідки.