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Поражение самолета российских захватчиков, скриншот видео
ГУР поразило российский самолет в Крыму (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216072-gur-porazilo-rossiyskiy-samolet-v-krymu-video.htmlРакурс
Оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ в ніч на сьогодні, 7 вересня, уразили ворожий літак у тимчасово окупованому Криму.
Відповідне відео сьогодні, 7 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Департаменту активних дій (ДАД) ГУР.
Ступінь завданих літаку пошкоджень уточнюється.
В Україні сьогодні відзначають День воєнної розвідки.
Ми з вами знаємо, що свято без подарунків — не свято. Тож ДАД подбав, а окупант — отримав доставку, — зазначили у ДАД ГУР.