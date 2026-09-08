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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Need for speed на Курщине — дрон уничтожил рашистов, пытавшихся сбежать на авто (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216086-need-for-speed-na-kurschine-dron-unichtojil-rashistov-pytavshihsya-sbejat-na-avto-video.htmlРакурс
На Курщині український дрон знищив російських загарбників, які намагалася втекти від нього на автомобілі.
Відео завзятих спроб водія рашистів відірватися від дрона, котре нагадує переслідування автопорушників поліцією у популярній комп’ютерній грі Need for speed, опубліковане на сторінках 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» у соцмережах.
Need for speed на Курщині. Екіпаж ББС «СТРІКС» 47 ОМБр «Маґура» наздогнав під@рів, які намагалися втекти на «п'ятнашці», — вказано в описі відео. — Попри завзятість водія його досвід за кермом мало чим йому допоміг.