Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216086-need-for-speed-na-kurschine-dron-unichtojil-rashistov-pytavshihsya-sbejat-na-avto-video.html

Ракурс

На Курщині український дрон знищив російських загарбників, які намагалася втекти від нього на автомобілі.

Відео завзятих спроб водія рашистів відірватися від дрона, котре нагадує переслідування автопорушників поліцією у популярній комп’ютерній грі Need for speed, опубліковане на сторінках 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» у соцмережах.