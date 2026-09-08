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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Need for speed на Курщині — дрон знищив рашистів, які намагалися втекти на авто (ВІДЕО)

8 вер 2026, 10:10
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На Курщині український дрон знищив російських загарбників, які намагалася втекти від нього на автомобілі.

Відео завзятих спроб водія рашистів відірватися від дрона, котре нагадує переслідування автопорушників поліцією у популярній комп’ютерній грі Need for speed, опубліковане на сторінках 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» у соцмережах.

Need for speed на Курщині. Екіпаж ББС «СТРІКС» 47 ОМБр «Маґура» наздогнав під@рів, які намагалися втекти на «п'ятнашці», — вказано в описі відео. — Попри завзятість водія його досвід за кермом мало чим йому допоміг.

Джерело: Ракурс


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