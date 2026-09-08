Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216086-need-for-speed-na-kurschyni-dron-znyschyv-rashystiv-yaki-namagalysya-vtekty-na-avto-video.html

Ракурс

На Курщині український дрон знищив російських загарбників, які намагалася втекти від нього на автомобілі.

Відео завзятих спроб водія рашистів відірватися від дрона, котре нагадує переслідування автопорушників поліцією у популярній комп’ютерній грі Need for speed, опубліковане на сторінках 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» у соцмережах.