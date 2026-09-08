Количество пострадавших в Киеве выросло, фото: ГСЧС

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У Києві наразі відомо вже про 16 постраждалих внаслідок нічної російської комбінованої повітряної атаки. Також двоє людей загинули.

Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Іван Вигівський.

Загалом у Києві внаслідок цієї атаки пошкоджені понад пів сотні обʼєктів:

житлові будинки та гуртожиток;

територія школи;

крамниці та АЗС;

підприємство з виробництва борошна.

Зафіксовані руйнування у багатьох районах.

Вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати людей з заблокованого приміщення у Голосіївському районі. Під повторний удар потрапив транспорт ДСНС, — розповів Вигівський.

Зараз у Києві продовжують працювати понад 300 рятувальників і поліцейських. Гасять вогонь та розбирають завали на семи локаціях.