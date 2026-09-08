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Ракурс
Кількість постраждалих у Києві зросла, фото: ДСНС

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки (ФОТО)

8 вер 2026, 11:45
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У Києві наразі відомо вже про 16 постраждалих внаслідок нічної російської комбінованої повітряної атаки. Також двоє людей загинули.

Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Іван Вигівський.

Загалом у Києві внаслідок цієї атаки пошкоджені понад пів сотні обʼєктів:

  • житлові будинки та гуртожиток;
  • територія школи;
  • крамниці та АЗС;
  • підприємство з виробництва борошна.

Зафіксовані руйнування у багатьох районах.

Вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати людей з заблокованого приміщення у Голосіївському районі. Під повторний удар потрапив транспорт ДСНС, — розповів Вигівський.

Зараз у Києві продовжують працювати понад 300 рятувальників і поліцейських. Гасять вогонь та розбирають завали на семи локаціях.

Кількість постраждалих у Києві зросла, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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