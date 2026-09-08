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Кількість постраждалих у Києві зросла, фото: ДСНС
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216089-u-kyievi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-nichnoyi-rosiyskoyi-ataky-foto.htmlРакурс
У Києві наразі відомо вже про 16 постраждалих внаслідок нічної російської комбінованої повітряної атаки. Також двоє людей загинули.
Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Іван Вигівський.
Загалом у Києві внаслідок цієї атаки пошкоджені понад пів сотні обʼєктів:
- житлові будинки та гуртожиток;
- територія школи;
- крамниці та АЗС;
- підприємство з виробництва борошна.
Зафіксовані руйнування у багатьох районах.
Вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати людей з заблокованого приміщення у Голосіївському районі. Під повторний удар потрапив транспорт ДСНС, — розповів Вигівський.
Зараз у Києві продовжують працювати понад 300 рятувальників і поліцейських. Гасять вогонь та розбирають завали на семи локаціях.