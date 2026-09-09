Ракетоноситель «Адмирал Эссен» поражен в Новороссийске, фото: ГУР

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У Новоросійські внаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони України та Сили оборони України було уражено ракетоносій «Адмірал Ессен» та інші цілі.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба ГУР.

У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій ГУР МО України в межах спільної з іншими складовими Сил оборони держави deepstrike-операції уразили інфраструктуру військово-морської бази росії у новоросійску, а також — ворожий фрегат «адмірал ессен» проєкту 11356, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок завданих ударів на палубній надбудові «Ессена» виникла пожежа.

Корабель «Адмірал Ессен» — це носій крилатих ракет «калібр», які Росія постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Його, а також інший ракетоносій — «Адмірал Макаров», вже було уражено внаслідок ударів Сил оборони у серпні 2026 року.