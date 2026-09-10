Россияне обстреляли Павлоград. Фото: ГСЧС

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Армія Російської Федерації 10 вересня вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині.

Через ворожий обстріл загорілися автомобілі, торговельні павільйони й магазин. Четверо осіб загинули, а 60 зазнали поранень. Постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Про це голова Дніпропетровської обласної ради Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що під час ліквідації наслідків російської атаки на Павлоград зазнали травм двоє рятувальників. Їх довелося госпіталізувати.

Тим часом міністр внутрішніх справ Іван Вигівський поінформував у Telegram, що з початку року росіяни завдали по Дніпропетровській області понад 18 тис. ударів. Переважно ворог атакував безпілотниками.

Очільник МВС наголосив, що останнім часом окупанти посилили атаки по продовольчих складах, житлових кварталах, потягах та торговельно-розважальних центрах. Зокрема, минулої ночі тричі вдарили по житлових будинках у Кривому Розі.

Нагадаємо, 10 вересня російські загарбники вдарили по Краматорську на Донеччині шістьома керованими авіабомбами «ФАБ-250». Влучання сталися неподалік житлової забудови. Наразі відомо про 19 постраждалих, серед яких восьмимісячне немовля.