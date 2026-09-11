Оккупанты совершили очередное военное преступление, фото: Донецкая областная прокуратура

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Російські загарбники стратили двох полонених нацгвардійців поблизу Добропілля.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

2 вересня 2026 року двоє військовослужбовців Національної гвардії України перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. За даними слідства, українських захисників, які виконували бойове завдання взяли у полон окупанти. У подальшому представники зс рф стратили їх, розстрілявши з автоматичної зброї, — розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа російських військовослужбовців.