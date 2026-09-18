Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

https://racurs.ua/n216323-ukrainskiy-dron-nashel-okuupanta-pytavshegosya-spryatatsya-za-derevyami-video.html

Ракурс

Український дрон виявив російського загарбника, який намагався заховатися у рослинності.

Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опублікував у своєму Telegram-каналі Командувача Сил безпілотник систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

На відео, знятому камерами FPV-дронів показано момент завдання удару по загарбнику та наслідки влучання.