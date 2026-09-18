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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Український дрон знайшов окупанта, який намагався заховатися за деревами (ВІДЕО)

18 вер 2026, 15:12
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Український дрон виявив російського загарбника, який намагався заховатися у рослинності.

Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опублікував у своєму Telegram-каналі Командувача Сил безпілотник систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

На відео, знятому камерами FPV-дронів показано момент завдання удару по загарбнику та наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


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