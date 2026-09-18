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Знищення російського загарбника, скріншот відео
Український дрон знайшов окупанта, який намагався заховатися за деревами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216323-ukrayinskyy-dron-znayshov-rashysta-yakyy-namagavsya-zahovatysya-za-derevamy-video.htmlРакурс
Український дрон виявив російського загарбника, який намагався заховатися у рослинності.
Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опублікував у своєму Telegram-каналі Командувача Сил безпілотник систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.
На відео, знятому камерами FPV-дронів показано момент завдання удару по загарбнику та наслідки влучання.