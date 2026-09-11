На Південно-Слобожанському напрямку біля села Березники українські дрони виявили та знищили три штурмові групи противника загальною чисельністю 7 в/с, які намагалися провести штурмові дії.

Відповідне відео сьогодні, 11 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Ворог продовжує діяти за одним і тим самим сценарієм: заходити малими групами, сподіваючись, що хоч одній вдасться просунутись непоміченою. Сценарій, який щоразу зривається завдяки чіткій роботі прикордонників. Кожен, хто заходив на цю землю з наміром вбивати, знайшов тут лише свій фінал, — наголошують у ДПСУ.