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Уничтожение российских захватчиков, фото: ГПСУ
Три штурмовые группы российских захватчиков уничтожили дроны в Харьковской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216192-tri-shturmovye-gruppy-rossiyskih-zahvatchikov-unichtojili-drony-v-harkovskoy-oblasti-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку біля села Березники українські дрони виявили та знищили три штурмові групи противника загальною чисельністю 7 в/с, які намагалися провести штурмові дії.
Відповідне відео сьогодні, 11 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Ворог продовжує діяти за одним і тим самим сценарієм: заходити малими групами, сподіваючись, що хоч одній вдасться просунутись непоміченою. Сценарій, який щоразу зривається завдяки чіткій роботі прикордонників. Кожен, хто заходив на цю землю з наміром вбивати, знайшов тут лише свій фінал, — наголошують у ДПСУ.