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Ракурс
Знищення російських загарбників, фото: ДПСУ

Три штормові групи російських загарбників знищили дрони на Харківщині (ВІДЕО)

11 вер 2026, 20:46
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На Південно-Слобожанському напрямку біля села Березники українські дрони виявили та знищили три штурмові групи противника загальною чисельністю 7 в/с, які намагалися провести штурмові дії.

Відповідне відео сьогодні, 11 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Ворог продовжує діяти за одним і тим самим сценарієм: заходити малими групами, сподіваючись, що хоч одній вдасться просунутись непоміченою. Сценарій, який щоразу зривається завдяки чіткій роботі прикордонників. Кожен, хто заходив на цю землю з наміром вбивати, знайшов тут лише свій фінал, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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