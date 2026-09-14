Россияне за сутки потеряли 1,7 тыс. человек, инфографика: Генштаб

https://racurs.ua/n216198-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-7-tys-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 508 тис. 600 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 700 осіб. Про це сьогодні, 14 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 345 танків;

25 тис. 331 бойову броньовану машину;

49 тис. 752 одиниці артилерійських систем;

2 тис. 127 одиниць РСЗВ;

1 тис. 637 одиниць засобів ППО;

442 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 615 наземних робототехнічних комплексів;

516 тис. 441 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 111 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

148 тис. 807 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 683 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 90 авіаударів, під час яких скинув 286 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 тис. 727 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 872 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, 45 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:

Сопич, Кореньок, Вільна Слобода, Товстодубове, Нескучне, Яструбине, Писарівка, Кіндратівка, Могриця, Бачівськ, Уланове, Перемога, Гірки, Безсалівка, Рогізне, Нескучне, Нова Січ, Мар’їне, Олексіївка, Мтолпілля Сумської області;

Клюси, Михальчина Слобода, Леонівка, Бучки Чернігівської області.

Товстодубове, Есмань та Стецьківка зазнали авіаударів.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження живої сили противника, шість пунктів управління та точок запуску БпЛА, п’ять артилерійських систем і позицій артилерії окупантів та ще один важливий об'єкт противника.