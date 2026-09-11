Півмільйона росіян загинули на війні проти України, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216193-skilky-rosiyan-zagynuly-na-viyni-proty-ukrayiny-rozpovila-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

Півмільйона російських солдатів загинули у повномасштабній війні проти України.

Загальна кількість втрат Росії, включаючи поранених, з лютого 2022 року становить 1,5 млн військовослужбовців.

Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії маршал авіації сер Річард Найтон, повідомляє SlyNews.

За його словами, переважна більшість цих втрат припадає на період з січня 2023 року — в обмін на те, що Росія захопила лише 2% української території.

Однак західні офіційні особи заявили, що не бачать жодних ознак того, що великі втрати у війні — як у вигляді загиблих росіян, так і у вигляді зростаючого впливу на російську економіку — змінили мету російського диктатора Володимира Путіна, яка полягає у спробі примусити Україну увійти до сфери впливу Москви.

Я вважаю, що ці цифри наочно ілюструють безглузде й марне марнотратство людських життів заради такого незначного прогресу та заради такої нелегітимної мети президента Путіна, — наголосив Найтон.

Згадуючи про півмільйона загиблих російських військовослужбовців, він додав:

Це означає, що по всій Росії на стінах зруйнованих, похмурих будинків висять півмільйона фотографій. Це означає, що півмільйона сімей ніколи більше не побачать своїх батьків, синів, братів чи чоловіків.

Зазначається, що минуло вже 1 тис. 660 днів з того часу, як Москва розпочала повномасштабну війну, а це означає, що російські війська ведуть бойові дії в Україні вже довше, ніж тривала участь Росії у Першій та Другій світових війнах.

Джерело: SkyNews