Топ-чиновник ГСЧС и руководитель известной партии готовили серию терактов и покушений. Фото:

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СБУ заявила, що попередила низку терактів, підпалів та замах на активіста в Україні.

Замах на життя громадського активіста планували здійснити колишній заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій та його спільники. А керівник Чернігівської обласної організації відомої партії, переховуючись за межами України, організовував та фінансував теракти і підпали на заході та півночі України. СБУ впровадила своїх людей у групу та імітувала виконання терактів. Про це 15 вересня Служба безпеки України повідомила у Telegram.

У спецслужбі стверджують, що зловмисники хотіли підірвати будівельний кран у Чернігові, щоб той впав на розташований поруч багатоквартирний будинок та цивільні авто і тим самим спричинити численні жертви серед цивільних. Цим терактом займався ще один лідер угруповання, який діяв під виглядом керівника регіонального осередку відомої громадської організації.

Також зловмисники, як інформують в СБУ, намагалися підірвати ТЦК в Івано-Франківській області. Була виготовлена саморобна бомба на основі пластиду та електродетонаторів, яку планували закинути у вікно адмінбудівлі. Однак спецслужба змогла імітувати вибух на території військкомату.

Після цього екс-посадовець ДСНС замовив підрив приватних будинків голови та ще двох суддів Чернігівського апеляційного суду, які у 2024 році засудили його до семи років тюрми за викрадення авто. Також колишній топ-чиновник замовив замах на місцевого активіста. Ним виявився блогер з Чернігівщини, якому фігурант доручив прострелити кінцівки з вогнепальної зброї та облити сірчаною кислотою, — наголосили в СБУ.

Правоохоронці стверджують, що змогли попередити всі злочини. А організатором повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 (закінчений замах на вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 378 (готування до умисного знищення або пошкодження майна судді, вчинене шляхом підпалу чи вибуху) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) ККУ.

Також заочно повідомили про підозру політику з Чернігова, який фінансував угруповання. Він та його спільники перебувають за кордоном. Обох фігурантів планується оголосити у міжнародний розшук.

Нагадаємо, СБУ затримала на Миколаївщині агента російської Федеральної служби безпеки, який перебуваючи у лавах однієї з артилерійських бригад, наводив ракетно-дронові атаки росіян на суміжні з'єднання Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Після вербування дезертир повернувся з СЗЧ на службу, щоб приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки військових.