Последствия российских ударов по Изюму, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 15 вересня, вранці протягом години били керованими авіабомбами по середмістю Ізюма на Харківщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, постраждали 10 людей.

влучання зафіксовані у житлових кварталах:

сталися руйнування та пошкодження житлових, адміністративних та інших будівель;

виникли два осередки пожеж, які ліквідували вогнеборці.

Видання «Обрії Ізюмщини» на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що цією російською атакою вдруге за час повномасштабної війни було зруйновано їхній офіс.

4 лютого 2025 року внаслідок вибуху балістичної ракети був зруйнований офіс редакції. Приміщення довелося відновлювати практично з нуля, — вказано в повідомленні. — І ось 15 вересня 2026 року все повторилося.

Зазначається, що вибух пролунав приблизно за 10 м від будівлі, де розташована редакція. У цей момент на своїх робочих місцях перебували дві співробітниці редакції — вони вчасно впали на підлогу, що, ймовірно, допомогло уникнути травм.