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Последствия российских ударов по Изюму, фото: ГСЧС
Россияне в течение часа били КАБами по Изюму — 10 пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n216243-rossiyane-v-techenie-chasa-bili-kabami-po-izumu-10-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 вересня, вранці протягом години били керованими авіабомбами по середмістю Ізюма на Харківщині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередньою інформацією, постраждали 10 людей.
влучання зафіксовані у житлових кварталах:
- сталися руйнування та пошкодження житлових, адміністративних та інших будівель;
- виникли два осередки пожеж, які ліквідували вогнеборці.
Видання «Обрії Ізюмщини» на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що цією російською атакою вдруге за час повномасштабної війни було зруйновано їхній офіс.
4 лютого 2025 року внаслідок вибуху балістичної ракети був зруйнований офіс редакції. Приміщення довелося відновлювати практично з нуля, — вказано в повідомленні. — І ось 15 вересня 2026 року все повторилося.
Зазначається, що вибух пролунав приблизно за 10 м від будівлі, де розташована редакція. У цей момент на своїх робочих місцях перебували дві співробітниці редакції — вони вчасно впали на підлогу, що, ймовірно, допомогло уникнути травм.
Вибухова хвиля вибила двері та вікна. На щастя, ніхто з працівників редакції не постраждав. Однак приміщення зазнали значних пошкоджень і наразі не придатні для повноцінної роботи, — розповіли у виданні.