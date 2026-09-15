В Киевской области предотвратили российский теракт, фото: СБУ

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Російські спецслужби планували здійснити теракт «під чужим прапором» у Київській області.

Вони дистанційно залучили до співпраці місцеву безробітну жінку, видаючи себе за співробітників СБУ та Нацполіції. Про це сьогодні, 15 вересня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що:

спочатку безробітній зателефонував російський спецслужбіст, представився українським правоохоронцем і запропонував їй допомогу з ліками, які вона раніше купувала через профільні сайти;

після цього жінка отримала від ворога завдання — забрати зі схрону пакунок і чекати подальших інструкцій. Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій (СВП);

після того як жінка забрала пакунок із саморобною бомбою куратор з рф доручив їй додатково перевірити працездатність комплектуючих для СВП;

далі рашист спрямував жінку до житлового кварталу передмістя столиці і дав вказівку залишити замаскований СВП під колесом авто, припаркованого поруч із місцевим супермаркетом.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з РФ, та притягнення їх до відповідальності.

У СБУ наголошують, що діють винятково у межах чинного українського законодавства та не ставлять подібних «завдань»: