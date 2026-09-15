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На Київщині запобігли російському теракту, фото: СБУ
Російські спецслужби готували теракт «під чужим прапором» на Київщині — СБУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216244-rosiyski-specslujby-gotuvaly-terakt-pid-chujym-praporom-na-kyyivschyni-sbu-video.htmlРакурс
Російські спецслужби планували здійснити теракт «під чужим прапором» у Київській області.
Вони дистанційно залучили до співпраці місцеву безробітну жінку, видаючи себе за співробітників СБУ та Нацполіції. Про це сьогодні, 15 вересня, повідомив прес-центр СБУ.
Зазначається, що:
- спочатку безробітній зателефонував російський спецслужбіст, представився українським правоохоронцем і запропонував їй допомогу з ліками, які вона раніше купувала через профільні сайти;
- після цього жінка отримала від ворога завдання — забрати зі схрону пакунок і чекати подальших інструкцій. Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій (СВП);
- після того як жінка забрала пакунок із саморобною бомбою куратор з рф доручив їй додатково перевірити працездатність комплектуючих для СВП;
- далі рашист спрямував жінку до житлового кварталу передмістя столиці і дав вказівку залишити замаскований СВП під колесом авто, припаркованого поруч із місцевим супермаркетом.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з РФ, та притягнення їх до відповідальності.
У СБУ наголошують, що діють винятково у межах чинного українського законодавства та не ставлять подібних «завдань»:
Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ.