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Ракурс
На Київщині запобігли російському теракту, фото: СБУ

Російські спецслужби готували теракт «під чужим прапором» на Київщині — СБУ (ВІДЕО)

15 вер 2026, 18:03
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Російські спецслужби планували здійснити теракт «під чужим прапором» у Київській області.

Вони дистанційно залучили до співпраці місцеву безробітну жінку, видаючи себе за співробітників СБУ та Нацполіції. Про це сьогодні, 15 вересня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що:

  • спочатку безробітній зателефонував російський спецслужбіст, представився українським правоохоронцем і запропонував їй допомогу з ліками, які вона раніше купувала через профільні сайти;
  • після цього жінка отримала від ворога завдання — забрати зі схрону пакунок і чекати подальших інструкцій. Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій (СВП);
  • після того як жінка забрала пакунок із саморобною бомбою куратор з рф доручив їй додатково перевірити працездатність комплектуючих для СВП;
  • далі рашист спрямував жінку до житлового кварталу передмістя столиці і дав вказівку залишити замаскований СВП під колесом авто, припаркованого поруч із місцевим супермаркетом.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з РФ, та притягнення їх до відповідальності.

У СБУ наголошують, що діють винятково у межах чинного українського законодавства та не ставлять подібних «завдань»:

Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ.

Джерело: Ракурс


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