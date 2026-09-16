Россияне за сутки потеряли более 1,5 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216254-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-530-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 511 тис. 530 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 530 осіб. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 345 танків;

25 тис. 339 бойових броньованих машин;

49 тис. 820 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 132 одиниці РСЗВ;

1 тис. 642 одиниці засобів ППО;

442 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 630 наземних робототехнічних комплексів;

519 тис. 69 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 111 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

149 тис. 557 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 692 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 106 авіаударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 106 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 366 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Рижівка, Олексіївка, Юнаківка, Волфине та Мар’їне. Крім того, авіаударів зазнали райони населених пунктів Іволжанське та Товстодубове цієї ж області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження живої сили противника.