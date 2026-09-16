Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 530 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n216254-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-530-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 511 тис. 530 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 530 осіб. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 345 танків;
- 25 тис. 339 бойових броньованих машин;
- 49 тис. 820 одиниць артилерійських систем;
- 2 тис. 132 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 642 одиниці засобів ППО;
- 442 літаки;
- 356 гелікоптерів;
- 2 тис. 630 наземних робототехнічних комплексів;
- 519 тис. 69 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 111 крилатих ракет;
- 35 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 149 тис. 557 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 692 одиниці спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 106 авіаударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 106 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 366 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.
На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Рижівка, Олексіївка, Юнаківка, Волфине та Мар’їне. Крім того, авіаударів зазнали райони населених пунктів Іволжанське та Товстодубове цієї ж області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження живої сили противника.