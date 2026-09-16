Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни за добу втратили понад 1,5 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 530 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

16 вер 2026, 08:26
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 511 тис. 530 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 530 осіб. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 345 танків;
  • 25 тис. 339 бойових броньованих машин;
  • 49 тис. 820 одиниць артилерійських систем;
  • 2 тис. 132 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 642 одиниці засобів ППО;
  • 442 літаки;
  • 356 гелікоптерів;
  • 2 тис. 630 наземних робототехнічних комплексів;
  • 519 тис. 69 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 111 крилатих ракет;
  • 35 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 149 тис. 557 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 692 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 106 авіаударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 106 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 366 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Рижівка, Олексіївка, Юнаківка, Волфине та Мар’їне. Крім того, авіаударів зазнали райони населених пунктів Іволжанське та Товстодубове цієї ж області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження живої сили противника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів