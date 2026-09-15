Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Російський окупант намагався збити FPV-дрон лопатою (ВІДЕО)

15 вер 2026, 20:01
999

На Південно-Слобожанському напрямку російський загарбник невдало намагався застосувати «інноваційний метод антидронового захисту» — збити FPV-дрон лопатою.

Відповідне відео сьогодні, 15 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Окупант вирішив збити FPV-дрон лопатою. Експеримент тривав недовго — дрон прикордонників з підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» спрацював суворо за інструкцією, — розповіли у ДПСУ. — Спойлер: лопата іспит не склала.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів