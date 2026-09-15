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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Російський окупант намагався збити FPV-дрон лопатою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216247-rosiyskyy-okupant-namagavsya-zbyty-fpv-dron-lopatou-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку російський загарбник невдало намагався застосувати «інноваційний метод антидронового захисту» — збити FPV-дрон лопатою.
Відповідне відео сьогодні, 15 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Окупант вирішив збити FPV-дрон лопатою. Експеримент тривав недовго — дрон прикордонників з підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» спрацював суворо за інструкцією, — розповіли у ДПСУ. — Спойлер: лопата іспит не склала.