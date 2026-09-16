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Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

80 БпЛА атаковали Украину в ночь на 16 сентября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

16 сен 2026, 09:29
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня (з 18.00 15 вересня), атакували Україну загалом 80 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курськ і Міллерово, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — наголошують у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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