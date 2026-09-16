80 БпЛА атаковали Украину в ночь на 16 сентября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n216256-80-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-16-sentyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня (з 18.00 15 вересня), атакували Україну загалом 80 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курськ і Міллерово, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — наголошують у Повітряних силах.