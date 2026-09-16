Рада не поддержала законопроект о новых штрафах за превышение скорости

Новых штрафов за превышение скорости не будет, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n216260-rada-ne-podderjala-zakonoproekt-o-novyh-shtrafah-za-prevyshenie-skorosti.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 16 вересня, не підтримала законопроект № 15348, котрий передбачає запровадження нових штрафів за перевищення швидкості.

При голосуванні у першому читанні законопроект отримав лише 225 голосів при необхідних 226. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект передбачав доповнення КУпАП новою статтею 122−6, яка мала визначати виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Залежно під міри перевищення швидкості пропонувалося запровадити градацію штрафів — від 680 грн за перевищення на понад 20 км/год. до 3400 грн за перевищення на понад 80 км/год. Також пропонувалося за порушення швидкісного режиму у п’ять разів за рік запровадити штраф у 17 тис. грн.

Також депутати не підтримали за основу альтернативний законопроект № 15348−1 (198 голосів «за»), котрий пропонував скасували «поріг безкарності» у 20 км/год. та підвищити відповідальність за повторне протягом року порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора тощо.