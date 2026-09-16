Силы обороны поразили российский самолет во временно оккупированном Крыму, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216261-porajen-samolet-su-24-na-aerodrome-v-krymu-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 15 вересня, та в ніч на сьогодні, 16 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

літак Су-24 на аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється;

місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника у районі окупованого Донецька;

пункти управління БпЛА окупантів у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області;

склад боєприпасів противника у Довжанську на Луганщині;

бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників у Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області;

пости технічних засобів розвідки «Гренадер» у Суворовому та Рисовому на ТОТ Криму.