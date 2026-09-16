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Сили оборони уразили російський літак у тимчасово окупованому Криму, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Уражено літак Су-24 на аеродромі в Криму — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216261-urajeno-litak-su-24-na-aerodromi-v-krymu-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 15 вересня, та в ніч на сьогодні, 16 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- літак Су-24 на аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється;
- місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника у районі окупованого Донецька;
- пункти управління БпЛА окупантів у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області;
- склад боєприпасів противника у Довжанську на Луганщині;
- бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників у Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області;
- пости технічних засобів розвідки «Гренадер» у Суворовому та Рисовому на ТОТ Криму.
Робота по ключових військових цілях противника триває, — додали у Генштабі.