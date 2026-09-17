Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Редактировать
Уничтожение беспилотника, скриншот видео

Пограничники уничтожили российского «Кощея» (ВИДЕО)

17 сен 2026, 15:45
999

Перехоплювачі бригади Держприкордонслужби «Форпост» знищили низку ворожих безпілотників.

Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Серед уражених цілей:

  • БпЛА «Кощей»;
  • два ударні БпЛА типу Shahed;
  • розвідувальний БпЛА ZALA;
  • кілька ударних БпЛА «Ланцет».

Різні типи, різні завдання, різні висоти — фінал для них один, — наголошують у ДПСУ. — А «Кощей», як виявилося, таки не безсмертний.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров