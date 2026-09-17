Перехоплювачі бригади Держприкордонслужби «Форпост» знищили низку ворожих безпілотників.

Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Серед уражених цілей:

Різні типи, різні завдання, різні висоти — фінал для них один, — наголошують у ДПСУ. — А «Кощей», як виявилося, таки не безсмертний.