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Уничтожение беспилотника, скриншот видео
Пограничники уничтожили российского «Кощея» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216295-pogranichniki-unichtojili-rossiyskogo-koscheya-video.htmlРакурс
Перехоплювачі бригади Держприкордонслужби «Форпост» знищили низку ворожих безпілотників.
Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Серед уражених цілей:
- БпЛА «Кощей»;
- два ударні БпЛА типу Shahed;
- розвідувальний БпЛА ZALA;
- кілька ударних БпЛА «Ланцет».
Різні типи, різні завдання, різні висоти — фінал для них один, — наголошують у ДПСУ. — А «Кощей», як виявилося, таки не безсмертний.