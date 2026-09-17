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Ракурс
Знищення безпілотника, скріншот відео

Прикордонники вполювали російського «Кощея» (ВІДЕО)

17 вер 2026, 15:45
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Перехоплювачі бригади Держприкордонслужби «Форпост» знищили низку ворожих безпілотників.

Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Серед уражених цілей:

  • БпЛА «Кощей»;
  • два ударні БпЛА типу Shahed;
  • розвідувальний БпЛА ZALA;
  • кілька ударних БпЛА «Ланцет».

Різні типи, різні завдання, різні висоти — фінал для них один, — наголошують у ДПСУ. — А «Кощей», як виявилося, таки не безсмертний.

Джерело: Ракурс


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