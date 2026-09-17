Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n216299-est-polojitelnyy-rezultat-ispytaniy-perehvatchikov-reaktivnyh-shahedov-zelenskiy.html

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Є позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних «шахедів» — було збиття.

Про це сьогодні, 17 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати. Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції, — зазначив Зеленський.

Також Зеленський прокоментував ситуацію на фронті: