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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Есть положительный результат испытаний перехватчиков реактивных «шахедов» — Зеленский

17 сен 2026, 18:36
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Є позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних «шахедів» — було збиття.

Про це сьогодні, 17 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати. Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції, — зазначив Зеленський.

Також Зеленський прокоментував ситуацію на фронті:

Донеччина: є необхідна нам динаміка. Купʼянський напрямок: готуємо посилення. Олександрівський напрямок: знищуємо позиції окупантів. На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади.

Источник: Ракурс


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