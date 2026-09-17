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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Є позитивний результат випробувань перехоплювачів реактивних «шахедів» — Зеленський

17 вер 2026, 18:36
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Є позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних «шахедів» — було збиття.

Про це сьогодні, 17 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати. Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції, — зазначив Зеленський.

Також Зеленський прокоментував ситуацію на фронті:

Донеччина: є необхідна нам динаміка. Купʼянський напрямок: готуємо посилення. Олександрівський напрямок: знищуємо позиції окупантів. На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади.

Джерело: Ракурс


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