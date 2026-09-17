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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Є позитивний результат випробувань перехоплювачів реактивних «шахедів» — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n216299-ie-pozytyvnyy-rezultat-vyprobuvan-perehopluvachiv-reaktyvnyh-shahediv-zelenskyy.htmlРакурс
Є позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних «шахедів» — було збиття.
Про це сьогодні, 17 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.
Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати. Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції, — зазначив Зеленський.
Також Зеленський прокоментував ситуацію на фронті:
Донеччина: є необхідна нам динаміка. Купʼянський напрямок: готуємо посилення. Олександрівський напрямок: знищуємо позиції окупантів. На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади.