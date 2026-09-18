Россияне за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216309-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-420-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 514 тис. 910 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 420 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 351 танк;

25 тис. 352 бойові броньовані машини;

49 тис. 938 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 142 одиниці РСЗВ;

1 тис. 646 одиниць засобів ППО;

442 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 656 наземних робототехнічних комплексів;

522 тис. 316 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 111 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

150 тис. 442 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 701 одиницю спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень.

Ворог вчора противник завдав одного ракетного удару, здійснив 95 авіаударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 614 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 770 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 44 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:

Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Гірки, Яструбщина, Атинське, Лужки, Нескучне, Кучерівка, Голишівське, Ромашкове, Будки, Рожковичі, Іскрисківщина, Фотовиж, Вовківка, Нова Гута, Волфине Сумської області;

Михальчина-Слобода, Ключі Чернігівської області.

Кучерівка та Товстодубове зазнали авіаударів.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження живої сили противника, п’ять пунктів управління БпЛА, п’ять артилерійських систем та позицій артилерії, три пункти управління, три важливі об'єкти ворога, командний пункт та ремонтну базу окупантів.