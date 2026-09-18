Последствия российских ударов в Житомирской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники вчора, 17 вересня, атакували індустріальний парк в Коростенському районі Житомирської області.

Двоє людей загинули, ще двоє постраждали. Про це сьогодні, 18 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

На цивільному підприємстві, що вчора зазнало російського удару, рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Зараз на місці завершується розбір завалів та оцінка масштабу завданих пошкоджень, — зазначив він. — Наразі відомо про двох загиблих та двох постраждалих громадян, які у стані середньої важкості знаходяться в лікарнях області.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що пожежі внаслідок російської атаки виникли в складській та виробничій будівлях.

Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Вогнеборці ліквідували загоряння, — розповіли у відомстві.

На місці працювали 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС, а також екстрені служби та волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.