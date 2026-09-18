Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n216311-93-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-18-sentyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня (з 18.00 17 вересня), атакували Україну загалом 93 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них — реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія», а також «Бандероль"/"Дань-Т».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла і Міллерово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим) та з акваторії Азовського моря. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронів інших типів та трьох «Бандероль"/"Дань-Т»;

зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях;

частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.