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Ракурс
Последствия российского удара по Полтавщине, фото: Полтавская ОВА

Россияне ударили по предприятию в Полтавской области — трое раненых (ФОТО)

18 сен 2026, 14:53
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Російські загарбники завдали удару по одному з приватних підприємств у Кременчуцькому районі на Полтавщині.

Про це сьогодні, 18 вересня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Пошкоджень зазнали розташовані поруч будівлі та автомобілі. За попередніми даними, двоє людей отримали травми середнього ступеню тяжкості. Їх госпіталізовано, — розповів очільник ОВА.

Згодом він повідомив, що кількість поранених зросла до трьох — госпіталізовано ще одну людину.

Крім того, у Кременчуцькому районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території:

  • пошкоджено лінію електропередач;
  • обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського удару по Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

Источник: Ракурс


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