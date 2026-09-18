Последствия российского удара по Полтавщине, фото: Полтавская ОВА

https://racurs.ua/n216322-rossiyane-udarili-po-predpriyatiu-v-poltavskoy-oblasti-troe-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по одному з приватних підприємств у Кременчуцькому районі на Полтавщині.

Про це сьогодні, 18 вересня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Пошкоджень зазнали розташовані поруч будівлі та автомобілі. За попередніми даними, двоє людей отримали травми середнього ступеню тяжкості. Їх госпіталізовано, — розповів очільник ОВА.

Згодом він повідомив, що кількість поранених зросла до трьох — госпіталізовано ще одну людину.

Крім того, у Кременчуцькому районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території: