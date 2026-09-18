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Последствия российского удара по Полтавщине, фото: Полтавская ОВА
Россияне ударили по предприятию в Полтавской области — трое раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n216322-rossiyane-udarili-po-predpriyatiu-v-poltavskoy-oblasti-troe-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по одному з приватних підприємств у Кременчуцькому районі на Полтавщині.
Про це сьогодні, 18 вересня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Пошкоджень зазнали розташовані поруч будівлі та автомобілі. За попередніми даними, двоє людей отримали травми середнього ступеню тяжкості. Їх госпіталізовано, — розповів очільник ОВА.
Згодом він повідомив, що кількість поранених зросла до трьох — госпіталізовано ще одну людину.
Крім того, у Кременчуцькому районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території:
- пошкоджено лінію електропередач;
- обійшлося без постраждалих.