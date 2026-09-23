Марко Рубио спрогнозировал сценарий завершения войны в Украине. Фото:

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Державний секретар США Марко Рубіо припустив, чим може завершитися війна в Україні.

Російсько-українська війна зрештою завершиться мирною угодою, оскільки жодна зі сторін не здобуде нищівної військової перемоги. Сполучені Штати продовжують шукати можливості для припинення війни шляхом переговорів. Про це Рубіо заявив в інтерв’ю для радіо 77 WABC.

Посадовець зазначив, що наразі немає жодної мирної угоди між РФ та Україною немає. Однак логічно, що ця війна завершиться шляхом переговорів. Бо збройне протистояння не приносить користі жодній зі сторін.

Очевидно, вона не йде на користь Україні, а для Росії вона просто жахлива. Я маю на увазі, що вони не досягають успіхів у цій війні. Просто не досягають, — розповів він.

Рубіо упевнений, що ця війна не завершиться «нищівною військовою перемогою» однієї сторони над іншою. Тому сторонам потрібно сідати за стіл переговорів.

Вона закінчиться шляхом досягнення домовленості за підсумками переговорів, — сказав держсек.

Нагадаємо, 22 вересня президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що війна між Україною та Росією завершиться швидше, ніж багато хто собі думає. Він зазначив, що Сполучені Штати тісно співпрацюють із керівництвом України та РФ для того, щоб закінчити цей збройний конфлікт.

Джерело: 77 WABC