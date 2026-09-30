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Густой туман возник в Киеве после российских обстрелов, фото: ГСЧС
В Киеве из-за российских обстрелов наблюдается густой туман — ГСЧСhttps://racurs.ua/n216530-v-kieve-iz-za-rossiyskih-obstrelov-nabludaetsya-gustoy-tuman-gschs.htmlРакурс
У Києві через наслідки попередніх російських обстрілів виник густий туман.
Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Це наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце — усе поступово розійдеться, — розповіли у відомстві.
Поки туман не розійшовся, киянам радять:
- зачинити вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук’янівки, Шевченківського району та Борщагівки);
- утриматися від провітрювання;
- за наявності увімкнути очищувач повітря або зробити вологе прибирання;
- водіям — вмикати протитуманні фари та тримати дистанцію.
Зберігайте спокій, дбайте про себе та орієнтуйтеся на офіційні повідомлення, — додали у ДСНС.