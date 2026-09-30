У Києві через наслідки попередніх російських обстрілів виник густий туман.

Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Це наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце — усе поступово розійдеться, — розповіли у відомстві.