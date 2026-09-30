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Ракурс
Густой туман возник в Киеве после российских обстрелов, фото: ГСЧС

В Киеве из-за российских обстрелов наблюдается густой туман — ГСЧС

30 сен 2026, 09:53
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У Києві через наслідки попередніх російських обстрілів виник густий туман.

Про це сьогодні, 30 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Це наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце — усе поступово розійдеться, — розповіли у відомстві.

Поки туман не розійшовся, киянам радять:

  • зачинити вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук’янівки, Шевченківського району та Борщагівки);
  • утриматися від провітрювання;
  • за наявності увімкнути очищувач повітря або зробити вологе прибирання;
  • водіям — вмикати протитуманні фари та тримати дистанцію.

Зберігайте спокій, дбайте про себе та орієнтуйтеся на офіційні повідомлення, — додали у ДСНС.

Источник: Ракурс


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