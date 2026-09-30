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Последствия ударов российских дронов 29 сентября в Черниговской области, фото: Черниговская ОВА
200 тонн рапса уничтожили российские «бандероли» в Черниговской области (ФОТО)https://racurs.ua/n216540-200-tonn-rapsa-unichtojili-rossiyskie-banderoli-v-chernigovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарабники вчора, 29 вересня, серед дня атакували дронами «Бандероль» агропідприємство в Борзні на Ніжинщині
Пошкоджене зерносховище, де зберігався ріпак — 200 тонн зерна знищено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Пожежу на місці влучання загасили вогнеборці.
Загалом ворог протягом доби 23 рази атакував Чернігівщину.
15 ударів — FPV-дрони в прикордонні. Ще були скиди з БпЛА, артилерія і міномети, — зазаначив Чаус.