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Последствия ударов российских дронов 29 сентября в Черниговской области, фото: Черниговская ОВА

200 тонн рапса уничтожили российские «бандероли» в Черниговской области (ФОТО)

30 сен 2026, 15:19
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Російські загарабники вчора, 29 вересня, серед дня атакували дронами «Бандероль» агропідприємство в Борзні на Ніжинщині

Пошкоджене зерносховище, де зберігався ріпак — 200 тонн зерна знищено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Пожежу на місці влучання загасили вогнеборці.

Загалом ворог протягом доби 23 рази атакував Чернігівщину.

15 ударів — FPV-дрони в прикордонні. Ще були скиди з БпЛА, артилерія і міномети, — зазаначив Чаус.

Наслідки ударів російських дронів 29 вересня на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Источник: Ракурс


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