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Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

108 ударных БпЛА атаковали Украину в ночь на 2 октября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

2 окт 2026, 09:29
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 жовтня (з 18.00 1 жовтня) атакували Україну загалом 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Гвардійського (Крим) та ТОТ Донецької області. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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