Последствия удара русского БПЛА по Киеву. фото: ГСЧС

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Ракурс

У Києві сталося влучання російського дрона у 25-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі.

Загинула людина. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару виникла пожежа на 24−25 поверхах, яка була ліквідована на площі 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м.