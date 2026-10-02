Российские БпЛА атаковали гражданское предприятие в Ровенской области, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n216586-rossiyane-atakovali-grajdanskoe-predpriyatie-v-rovenskoy-oblasti-ova.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 жовтня, атакували цивільне підприємство у Рівненській області.

Про це сьогодні, 2 жовтня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків, — розповів він.

Більше деталей наразі не повідомляють.

Нагадаємо, цієї ночі Україну атакували загалом 108 ударних безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях та падіння уламків на п’яти.