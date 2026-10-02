Россияне атаковали энергообъекты на Полтавщине — без света 6 тыс. потребителей

Россияне нанесли удар по энергообъекту на Полтавщине

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Ракурс

У Лубенському районі на Полтавщині ворожий БпЛА влучив у об'єкт енергетики.

Про сьогодні, 2 жовтня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів. Попередньо, обійшлося без постраждалих, — зазначив він.

«Укренерго» сьогодні вранці повідомляло, що через російські атаки є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Чернігівській областях. Скрізь, де це дозволяли безпекові умови, були розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Зазначається, що споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання, тому українців закликають користування потужними електроприладами перенести на період з 10.00 до 16.00 та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години — з 17.00 до 22.00.