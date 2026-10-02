СМИ узнали цель первого боевого запуска баллистической ракеты FP-7

Запуск ракеты FP-7, скриншот видео

https://racurs.ua/n216597-smi-uznali-cel-pervogo-boevogo-zapuska-ballisticheskoy-rakety-fp-7.html

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Президент України Володимир Зеленський вчора, 1 жовтня, заявив про перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7.

Зеленський тоді опублікував відео її запуску, але більше деталей не навів.

За інформацією джерел видання Wall Street Journal, ціллю ракети був об'єкт на тимчасово окупованих територіях України, проте наскільки успішним був запуск, наразі не відомо.

Завдяки балістичній ракеті FP-7 Україна увійшла до вузького кола держав, здатних виробляти таку зброю, хоча поки що невідомо, наскільки успішним був цей перший удар, — наголошує видання.

У WSJ також зазначають, що обмежені можливості української оборонної промисловості можуть ускладнити виробництво таких ракет у великих кількостях, а її перше застосування може мати потенційно більш символічне, ніж військове значення.

Джерело: Wall Street Journal