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Последствия падения обломков БПЛА в Ровно 13 октября, фото: ГСЧС

В Ровно ликвидировали последствия российского удара по университету — количество пострадавших возросло (ФОТО, ВИДЕО)

13 окт 2026, 22:59
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У Рівному рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків російського БпЛА — розібрали завали та обвалені конструкції.

Наразі відомо про 30 потерпілих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим та всім, хто її потребував на місці події. Від ДСНС працювали 64 рятувальники та 13 одиниць спеціальної техніки, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, у центрі Рівного внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа в одному з корпусів місцевого навчального закладу.

Источник: Ракурс


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