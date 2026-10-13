Наслідки падіння уламків БпЛА у Рівному 13 жовтня, фото: ДСНС

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У Рівному рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків російського БпЛА — розібрали завали та обвалені конструкції.

Наразі відомо про 30 потерпілих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим та всім, хто її потребував на місці події. Від ДСНС працювали 64 рятувальники та 13 одиниць спеціальної техніки, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, у центрі Рівного внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа в одному з корпусів місцевого навчального закладу.