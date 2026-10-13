Наслідки російського удару по Рівному 13 жовтня, фото: Рівненська ОВА

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У Рівному кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по навчальному закладу сьогодні, 13 жовтня, зросла до 25 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Ще трьох наразі обстежують медики. Двом людям, які перебували у тяжкому стані, проводять оперативне втручання, — зазначили в поліції.

Триває ліквідація наслідків атаки.

Прес-служба Рівненської ОВА повідомляє, що пожежу в навчальному корпусі, що став ворожою ціллю, ліквідовано.

Там пошкоджений другий поверх та фасад. Наразі відомо про 20 поранених, з яких одна людина у реанімації, — зазначив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, фахівці вибухотехнічної служби обстежують територію на наявність небезпечних уламків.

За фактом чергового російського воєнного злочину розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу.